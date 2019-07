GO : Tanor, un modèle pour rois

«Goor», «Diaam», «Badolo», «Sangue»… Ça existe chez tous les peuples.

Ce sont des qualités et des défauts universels qui devraient convaincre les hommes politiques que leurs moindres faits et gestes sont soupesés par leurs mandants.

De quoi se montrer humble, utile et propre. Ce que souhaitent les électeurs.

Sûrement. Mais aussi d’avoir beaucoup de tenue et de retenue comme feu Ousmane Tanor Dieng, un vrai modèle.

On fait porter beaucoup de chapeaux aux toubabs, mais on ne pourra jamais dénier à certains d’entre eux d’être de vrais démocrates, qui vivent la démocrate au moindre recoin de leur existence et non le factice pour tromper l’ennemi.

En Occident, on n’arrête pas les gens dans leur demeure pour un oui ou pour un non, contrairement à ce qui se passe sous d’autres cieux noirs.

Et toujours en Occident, le pouvoir ne se consomme pas jusqu’aux miettes.

Que sont devenus les Sarkozy, Barack Obama, Tony Blair, Hollande…?

Qui peut même se vanter d’avoir régulièrement de leurs nouvelles ou de les savoir mêlés à des scandales ?

Cebe