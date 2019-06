GO : Le Ter finit sa course à Colobane

C’était bien la peine de débloquer 650 milliards de francs (à vérifier tout de même) pour se taper un tel bidule.

Les autorités nous avaient demandé six mois pour mettre le train sur les rails, mais l’attente sera surement plus longue. Et ce ne serait pas seulement une question de tropicalisation ou de rodage.

On parle maintenant de quantité nécessaire de carburant indisponible pour le faire rouler, mais ce serait également étonnant car le nouveau gadget est censé marcher au gasoil et à l’électricité.

Alors pourquoi ne fonctionne-t-il pas cet engin qui nous aurait couté la peau des fesses ? Je ne sais pas !

En tout cas, il rouille bien à Colobane où il a commencé d’ailleurs à soulever l’appétit des ferrailleurs.

Cebe