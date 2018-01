Gold Brows : la tendance make-up de l’hiver

Vu sur le podium du défilé Christian Dior en 2013, les Gold Brows, ou sourcils dorés, font leur grand retour cet hiver.

Cette année a été riche en tendances make-up plus ou moins artistiques. Après les sourcils en forme de vague, ceux en forme de plume et ceux effet fils de barbelés, c’est au tour des sourcils dorés de faire leur grand retour. Adepte du maquillage haut en couleurs, la célèbre make-up artist Pat McGrath a mis les Gold Brows au goût du jour lors du défilé Dior Printemps-Eté 2014 – et le résultat était tout simplement sublime.

Cet hiver, c’est avec subtilité que l’on s’approprie cette tendance make-up. Bien réalisée, elle mettra vos yeux en valeur et donnera un effet bonne mine instantané. Pour cela, on vous conseille tout d’abord de bien travailler votre ligne de sourcils , à la pince à épiler de préférence. Déposez-y ensuite une crème, un fard ou un mascara doré, jusqu’à obtenir la dose souhaitée. Gardez la main légère, le total look paillette n’est pas l’effet recherché.

