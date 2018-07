Golden Boy 2018: Le Sénégal, pays africain le mieux représenté.

Chaque année, le quotidien italien Tuttosport décerne le Golden Boy, prix qui récompense le meilleur joueur U21 de l’année écoulée.

Qui sera le Golden Boy 2018 ? L’année dernière, c’est Kylian Mbappé qui avait été sacré, devant Ousmane Dembélé et Gabriel Jesus. Et le joueur du Paris Saint-Germain peut d’ailleurs devenir le premier joueur à s’offrir un doublé en remportant ce titre deux fois de suite, chose que n’ont pas réussi à faire des précédents lauréats comme Lionel Messi (2005), Sergio Agüero (2007), Isco (2012) ou Paul Pogba (2013). Encore nominé cette année du fait de son jeune âge, il semble très bien parti pour rééditer cette performance.

Au total, 5 des 100 joueurs présents dans cette liste sont sénégalais, ce qui fait du Sénégal le pays le mieux représenté en Afrique. Ainsi, en plus de Ismaila Sarr et Moussa Wagué, on retrouve Abdou Lahat DIAKHATÉ (19 ans, né à Dakar, Fiorentina), Krépin DIATTA (Club de Bruges) et Mamadou DOUCOURÉ (20 ans, né à Dakar , Borussia Mönchengladbach).

On retrouve quelques éléments déjà confirmés à l’image de De Ligt, défenseur néerlandais suivi par le Barça et la Juventus, Justin Kluivert qui vient de signer à l’AS Rome ou encore Trent Alexander-Arnold, titulaire avec Liverpool en finale de la Ligue des champions.