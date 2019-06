Golf Sud : une élève en classe de 1ère violée par le mari de sa copine

Une lycéenne de 20 ans, a été violée par le mari de sa camarade de classe, à Golf Sud. Selon les Echos qui donne l’information elle aurait été piégée par son bourreau, en l’absence de sa femme, avant d’abuser d’elle dans sa chambre conjugale.

La femme du présumé violeur, empêchée, avait demandé à sa camarade de classe de retirer, avec son mari, son bulletin de notes, dans leur établissement. Le mari invite alors la jeune fille à venir prendre un rafraîchissement à la maison, sur le chemin du retour.

Ce que la copine de sa femme finit par accepter, non sans hésitation. Une aubaine pour l’homme, qui, une fois arrivé à la maison, entraîne la jeune fille dans la chambre conjugale, lui impose une épreuve de force et la viole sauvagement.

Il a été interpelé mardi dernier, après deux mois de cavale. Mais s’il avoue avoir entretenu des rapports sexuels avec la jeune fille, il soutient toutefois, que c’était avec son consentement. Mieux, il dit qu’il entretenait une relation amoureuse avec elle depuis un certain temps.

Il a été déféré au parquet de Guédiawaye pour « viol et le délit de fuite ».