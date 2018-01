Gomis ne sera pas Félicité à Hollywood

Félicité du réalisateur sénégalais Alain Gomis ne sera pas à la cérémonie des Oscars 2018. Le film sélectionné dans la short list du meilleur long métrage fiction en langue étrangère a été écarté de la compétition, annonce Le Quotidien.

A la publication de la liste des 5 nominés retenus, Alain Gomis a réagi sur sa page Facebook. « Fin de la course aux Oscars. Merci pour les soutiens. Ca fait aussi du bien quand ça s’arrête. La route a été longue et intense. On va pouvoir se remettre au travail. L’important était de trouver un peu de liberté. On va voir », a-t-il publié.