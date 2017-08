Google Allo en mode web

Jusqu’alors réservée à une utilisation sur terminaux mobiles, Allo, le service de messagerie instantanée de Google, dispose maintenant d’une interface web. Mais cette déclinaison comporte des restrictions.

Allo, l’app de chat mobile de Google, est disponible sur le web. Pour rappel, ce service de messagerie instantanée permet d’envoyer des messages écrits et vocaux, ainsi que des photos et des vidéos. Son intégration à Google Assistant (qui se déploie en ce moment en français sur les smartphones sous Android 6 et 7) donne également la possibilité d’interagir directement avec celui-ci par chat, y compris dans les conversations de groupe.

Depuis le début de la semaine, les utilisateurs d’Android peuvent donc se connecter à Allo pour lire ou envoyer des messages sur le Net. Toutefois, cette version web comporte diverses restrictions. Elle nécessite de posséder un smartphone sous Android pour s’y connecter et fonctionne uniquement via le navigateur Chrome. Les utilisateurs doivent également être équipés de la dernière version d’Allo (16.0.024). Autre contrainte et pas des moindres: le smartphone de l’usager doit être connecté au PC et exécuter l’app pour permettre l’accès à l’interface web. En d’autres termes, mieux vaut utiliser Allo dans sa version mobile, si l’on veut gagner du temps.