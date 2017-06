Un gorille en voie d’extinction donne naissance à un bébé au zoo de Philadelphie et on craque sur les photos

Après un accouchement difficile, Kira, 17 ans — un gorille en voie d’extinction du zoo de Philadelphie — a donné naissance à un bébé heureux et en bonne santé.

Si un gorille met généralement bas rapidement, Kira a commencé à mettre bas pendant près de 24 heures avant qu’une équipe de vétérinaires et de médecins soient appelés en renfort.

L’équipe était composée d’un médecin obstétricien, de chirurgiens et d’anesthésistes d’hôpitaux affiliés à l’université de Pennsylvanie, l’université Thomas Jefferson et la faculté de médecine vétérinaire de Pennsylvanie, selon le Daily Mail.

Après environ une heure et demie de dur labeur, ils ont réussi à mettre au monde le bébé gorille, un mâle qui est sorti avec un grand sourire. »Ce fut une journée angoissante et dramatique au zoo, mais au final une journée extrêmement gratifiante », a expliqué Andy Baker , le chef d’exploitation du zoo, dans un communiqué de presse.

Philadelphia Zoo

La mère et le fils ont fini par être réunis, et les photos sont très parlantes… on sent l’amour filial rien qu’en les regardant !Le bébé gorille est le premier enfant de Kira et le troisième de Motuba, un gorille mâle de 32 ans qui est également au zoo de Philadelphie.