Goudiaby: “Moussa Diop a détourné 100 millions à DDD”

Les travailleurs de DDD envisagent de porter plainte contre leur Directeur général, Me Moussa Diop pour abus de confiance et détournement d’objectifs de fonds. Dans un entretien accordé à SourceA, Mamadou Goudiaby, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de Dakar Dem Dikk l’accuse détourné s de 100 millions de FCfa. L’argent détourné est tiré des comptes Ipm de l’entreprise.« Une IPM est un compte autonome, coupé à la source des salaires. Me Diop a sorti l’argent des Ipm pour l’utiliser à d’autres fins », accuse Mamadou Goudiaby.