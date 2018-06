Gouvernance gazière et pétrolière : Les assurances du Premier ministre

Les rideaux sont tombés surla 3ème édition de la Conférence nationale sur le Développement durable. La cérémonie de clôture a été présidée hier à Diamniadio par le Premierministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne.

Le Gouvernement s’engage à assurer toute la transparente requise pour la gouvernance des ressources pétrolières et gazières au Sénégal.

Les assurances ont été données par le premier ministre Boun Abdallah Dionne lors de la clôture de la 3ème édition de la Conférence nationale sur le Développement durable.

« Certes, l’exploitation des ressources gazières et pétrolières constitue un levier important pour propulser la croissance économique et le développement des pays, mais elle peut générer aussi des externalités négatives ». Ces propos sont duPremier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, lors de la clôture de la 3ème édition de la Conférence nationale sur le Développement durable. Pour lui, ces dangers peuvent entrainer la perte de la biodiversité due aux possibles déversements et aux fuites au niveau des points de forage. A cela s’ajoutent la déforestation, la pollution de l’air et du milieu marin. « Il nous faut bien prendre conscience de ces risques et développer ensemble des mécanismes de mitigation appropriés afin de mieux protéger l’environnement marin et la population », a-t-il suggéré. Revenant sur la date de l’exploitation de ces ressources, le PM a laissé entendre : « Nous attendons le gaz et le pétrole en 2021, c’est-à-dire dans trois ans ». Pour M. Dionne, les enjeux économiques sociaux et environnementaux que soulèvent l’exploitation du pétrole et du gaz nécessitent immanquablement une approche multisectorielle, participative et inclusive, gage d’une gestion durable et saine des ressources. Le Sénégal qui a compris très tôt cette approche holistique, s’est engagé depuis 2016 dans un processus d’installation d’une dynamique pour une gestion saine et durable de ces ressources par la création par le Président Macky Sall d’un comité d’orientation stratégique du pétrole et du gaz, le Cos-petro gaz. Cette structure, dira le Premier ministre, est chargée d’assister le Chef de l’Etat et le gouvernement dans la définition, la supervision, l’évaluation et le contrôle de ma mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de développement de projets pétroliers et gaziers. « L’adhésion de notre pays dans l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) en 2012 traduit bien cette ambition du président de la république de faire de la bonne gouvernance, une réalité dans la gestion des affaires publiques et par la même occasion son intention de faire du secteur minier, un moteur de croissance économique et de développement social », a-t-il souligné. Ainsi il a rappelé quelLe Chef de l’Etat leur a instruit de publier les totalités des contacts pétroliers et miniers et ils l’ont fait. Ce travail a permis au Sénégal d’être parmi les bons élèves, selon le Conseil d’Administration de l’ITIE. Ainsi, le Sénégal a occupé la première place africaineet s’est positionné 4èmeau niveau mondial

Zachari BADJI