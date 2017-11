Gouvernance maritime- Quatre Etats africains, dont le Sénégal, veulent rallier la FiTI

L’Initiative pour la transparence des pêches (Fisheries Transparency Initiative, FiTI) commence à intéresser les pays africains comme la Guinée, la Mauritanie, le Sénégal et les Seychelles, dans le but de mieux gérer leurs ressources halieutiques.

La Guinée, la Mauritanie, le Sénégal et les Seychelles ont d’ores et déjà saisi le secrétariat de L’Initiative pour la transparence des pêches (Fisheries Transparency Initiative, FiTI), de leur volonté d’en devenir membres. Pour ces quatre pays africains, l’enjeu de l’adhésion à l’initiative est énorme en raison du poids du secteur de la pêche dans l’économie. Ces derniers ont été rejoints dans leur démarche par l’Indonésie. D’après un communiqué de la Banque africaine de développement (BAD), ce n’est donc qu’à l’issue d’un long processus que ces quatre États africains pourraient être déclarés conformes à la FiTI. La certification ainsi acquise devrait avoir des retombées positives sur l’image des pouvoirs en place. Au plan national, elle leur permettra de répondre aux différentes critiques de la société civile sur le déficit de transparence dans l’attribution des licences de pêche. A l’étranger, l’admission à la FiTI fonctionne comme un label de transparence susceptible de susciter l’intérêt des milieux d’affaires. En effet, la publication intégrale des contrats est un gage de transparence qui traduit aussi la volonté de lutter efficacement contre la corruption Et de gérer les ressources halieutiques sur une base durable.

De nouveaux investissements dans le secteur de la pêche

« La publication des contrats va aider les investisseurs potentiels à mieux percevoir les niches disponibles. Par exemple, lorsqu’un investisseur sait que tel autre a été autorisé à pêcher 10 000 tonnes de sardines dans un pays, et que la marge d’augmentation des captures pour cette espèce est limitée, il va choisir, pour sa part, de solliciter une licence pour pêcher une autre espèce », a ajouté Jean-Louis Kromer. Ainsi, l’arrivée de nouveaux investisseurs présente d’énormes enjeux économiques pour les pays africains qui tirent d’importants revenus de la pêche. C’est, notamment, le cas du Sénégal qui a exporté en 2016 près de 192 000 tonnes de produits halieutiques, soit 14,6% du volume global des exportations du pays. Signe de son importance, le secteur de la pêche a contribué cette même année pour près de 204 milliards de FCFA au budget national. Au Sénégal comme en Guinée, en Mauritanie et aux Seychelles, les dividendes tirés de la pêche devraient connaître une forte augmentation après le parachèvement du processus d’adhésion à la FiTI. Il aurait aussi pour conséquence indirecte de contribuer à la réduction de la pêche illégale. Toutefois, pour porter le coup de grâce à ce fléau qui affecte, à des degrés divers, dans tout le continent, il va falloir que les États acceptent de mutualiser leurs moyens humains et techniques. Sur le modèle de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (EITI, en anglais), précise la source, la « FiTI » se présente comme un code de bonne conduite associant les États, la société civile, les partenaires au développement et les opérateurs du secteur de la pêche. Elle repose sur la publication de l’ensemble de la législation nationale ainsi que de tous les contrats de pêches. Avec le soutien de Peter Eigen, ancien président de Transparency international, et figure emblématique de l’EITI, un projet de charte de la FiTI a été rédigé à l’issue de discussions entre les différentes parties prenantes, puis validé lors d’une session plénière organisée en avril 2016 à Bali, en Indonésie. Selon les termes de la charte de la FiTI, une évaluation indépendante de chaque candidature doit faire l’objet de concertations nationales lors d’ateliers regroupant toutes les parties prenantes, représentants de l’administration, délégués du secteur privé ainsi que des acteurs de la société civile.

Zachari BADJI