GOUVERNEMENT, HCCT, ASSEMBLEE NATIONALE Le Macky en fait trop

Sans s’en rendre compte, Macky Sall donne raison à ceux qui doutent ou flinguent cette histoire de « Gouvernance sobre et vertueuse ». Le Palais présidentiel est étonnement pléthorique. Le gouvernement compte 39 ministres, un nombre jamais atteint dans l’histoire du Sénégal. Les salaires de ces gens du gouvernement perçus avec l’argent du contribuable, sont ahurissants à cause de leur dimension onéreuse et ruineuse pour certains secteurs nationaux. La 12ème Législature de cette Assemblée est désastreuse et improductive avec un excédent de députés incultes, cumulards, absentéistes et somnambules. Pire, les salaires de ces députés sont terriblement supérieurs à ceux des Législatures précédentes. Et aujourd’hui, le régime veut augmenter leur nombre.

Un palais tarabiscoté de ministres conseillers

Un Président de la République, clé de voûte des Institutions et Chef de l’Etat, a naturellement besoin de Conseillers. Il n’a pas besoin de trublions commères, ni d’indolents dénigreurs, ni factieux hâbleurs, encore moins d’accompagnateurs de voyage d’une inutilité chicanière dont la seule et unique manière d’exister est de calomnier, de verser dans le dénigrement et d’envahir les média pour étaler une phraséologie difforme et informe d’un fade pédantisme.

Le Président de la République a plutôt besoin autour de lui d’esprits alertes, de traceurs de destin, de bâtisseurs de cité et de technocrates chevronnés qui participent dans l’ombre à la marche du pays. Certes, on compte dans le Palais présidentiel un grenier de hauts–cadres d’une compétence indiscutable, d’une bienheureuse discrétion, d’une lucide atavique et d’une utilité nationale incommensurable.