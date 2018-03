Grâce à cette astuce infaillible et 100% naturelle, vos dents seront plus blanches que jamais !

C’est probablement la chose que vous faites le plus pendant une journée : sourire.

Bon d’accord, vous êtes une râleuse invétérée mais cela n’empêche rien ! On voit vos dents h-24 lorsque vous parlez, lorsque vous criez, lorsque vous baillez… C’est pourquoi vous vous assurez de les garder blanches autant que possible. Mais plutôt que de dépenser trop dans des traitement qui pourraient finir par les abîmer, que pensez-vous de découvrir une astuce 100% naturelle et plus que facile à utiliser pour blanchir vos dents progressivement et sur le long terme ? On parie qu’on a toutes votre attention, pardi !

C’est à la célèbre blogueuse beauté Farah Dhukai que nous devons cette recette home-made. Postée sur son compte Instagram, elle a suscité l’engouement des beautystas de toute la planète. En effet, il ne vous suffira que d’une cuillère à soupe d’huile de coco et d’une pincée de curcuma. Une fois ces deux ingrédients mélangés, utilisez le mélange en guise de dentifrice et brossez vos dents avec. Laissez reposer pendant 5 minutes puis rincez. Alors oui, pendant que vos dents deviennent plus blanches, votre brosse à dents jaunit. Il faudra donc en prévoir une toute particulière pour ce traitement car c’est en réitérant régulièrement le traitement que vous pourrez en constater les effets.

C’est au curcuma que vous devrez le maximum de résultat. En effet, il a toujours été réputé pour éliminer les plaques dentaires et ce, de façon non-agressive grâce à ses propriétés anti-oxydantes et anti-inflammatoires. D’ailleurs, il va encore plus loin en étant une très bonne prévention contre les maladies dentaires en tous genres.

On vous l’accorde, le côté jaune de la pâte ne nous a pas enchanté au début mais on va tester cette technique à petit budget sans plus tarder !

>> Et vous, allez-vous l’essayer ?