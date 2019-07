Grâce présidentielle: Karim Wade n’a pas encore reçu la notification

Me Seydou Diagne a fait de graves révélations sur l’affaire Karim Wade. Selon la robe noire, Wade-fils n’a toujours pas reçu le décret de la notification de sa grâce. «Karim Wade n’a encore reçu aucune notification de grâce. Jusqu’au moment où je vous parle, on n’a pas reçu un certificat d’élargissement de prison, un papier qui atteste de la sortie de prison de Karim Wade», a révélé Me Diagne, ce dimanche, sur le plateau de Grand Jury de Rfm. L’avocat revient sur les circonstances de la sortie de Karim Wade de la prison de Rebeuss : «Karim a été sorti de force de sa cellule. Des autorités du ministère des Affaires étrangères du Sénégal sont venues à Rebeuss, l’ont photographié avant de lui confectionner un passeport”. La robe noire de poursuivre : “Ensuite on l’a extrait nuitamment, encadré par l’administration pénitentiaire qui l’a acheminé aux Almadies chez Madické Niang où il a rencontré le fils du Khalife des Mourides (le défunt Serigne Sidy Mokhtar Mbacké). Karim n’a pas eu le temps de passer chez lui au Point E. Il a été conduit directement à l’aéroport où il a pris l’avion pour se rendre au Qatar. » Il ajoute : «Karim ne pouvait pas rester en prison, car il lui fallait un titre de détention. Ce qu’il n’avait pas. Alors, si on vous expulse de prison, vous êtes obligés de sortir. Sinon, on vous extrait de la cellule de force. C’est ce qui est arrivé à Karim Wade».