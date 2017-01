Le Grand cadre compte déposé un préavis de grève en fin janvier

Le Grand cadre des syndicats d’enseignants estime que leurs différents points de revendication restent toujours à satisfaire. Il annonce ainsi le dépôt d’un préavis de grève au plus tard à la fin de ce mois de janvier.« Il ne s’agit pas de rencontrer le ministre de l’Éducation nationale et ses collaborateurs, mais de rencontrer le gouvernement, qui est responsable de toutes les questions qui sont posées sur la table. Le ministre a eu à inviter des rencontres périodiques tous les premiers mardis de chaque mois, mais on se rend compte que ce sont des rencontres qui ne donnent pas des résultats probants par rapport à nos différentes attentes. Des attentes qui ont pour nom le paiement des rappels dus aux enseignants, la question de la formation diplômante et les lenteurs administratives », déclare Oumar Wally Zoumarou, le vice-coordonnateur du Grand cadre, au micro de la Rfm. « Nous avons nos actes, les arrêtés et les avancements des enseignants qui ne sortent pas. Donc, à ce niveau, il faudrait que nous ayons des rencontres avec le gouvernement. Rencontres qui verront la participation de tous les départements ministériels pour que nous puissions, ensemble, aborder toutes les questions qui, peut-être demain, nous aiderons à stabiliser le système. Sans quoi, les rencontres instituées par le ministre de l’Éducation ne seront que des rencontres de plus qui, à la limite, ne seront que des prétextes pour faire croire qu’il y a des négociations alors qu’il n’en est rien », ajoute Oumar Wally Zoumarou, le vice-coordonnateur du Grand cadre. Il informe que le Grand cadre est en train de travailler sur un préavis de grève. « Le Sels originel que je dirige a déjà confectionné son préavis. Il s’agit maintenant, avec les autres organisations avec lesquelles nous partageons le Grand cadre, de nous retrouver en plénière pour finaliser et déposer un préavis de grève, au plus tard en fin janvier 2017, conformément aux recommandations reçues des instances de notre organisation », conclut-il.