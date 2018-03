Grand froid : les secrets de beauté made in Scandinavie

Le cold cream

Le froid extrême accélère le dessèchement cutané. Aussi, les habitants des pays nordiques ont mis au point des recettes de soin dont la réputation a traversé le temps.

Parmi elles, le cold cream. Formulé à base de palmitate de cétyle, de cire d’abeille, d’huile d’amande douce, de teinture de benjoin, de borax et d’eau aromatisée de rose, le cold cream est un trésor d’hydratation. Pour nourrir votre visage asséché par le froid, tournez-vous vers un soin de nuit à base de cold cream comme le Cold Cream de Weleda, bio et très riche.

Il est également possible de retrouver cette douceur nordique en utilisant des produits qui en contiennent plus ou moins. La Douche Creme Nourrissante Nutritive de Barnangen par exemple est suffisamment concentrée en cold cream pour que les effets sur votre peau soient visibles après quelques utilisations.

Le chaud-froid

Excellent pour stimuler la circulation sanguine et lisser la peau, le passage rapide du chaud au froid est une pratique courante dans les pays nordiques.

Pour l’expérimenter chez vous, prenez l’habitude de terminer votre douche par un jet d’eau froide. Contrairement à ce que vous pensez, ce geste vous réchauffera une fois séchée car votre corps va produire plus de chaleur pour compenser ce coup de frais.

Les recettes naturelles pour des cheveux brillants

Les cheveux longs, épais, brillants et lisses des Suédoises vous rendent jalouses ? Je vous mentirais si je vous disais qu’il est possible d’obtenir la même chose si vos cheveux sont bruns et frisés.

Toutefois, il y a deux ou trois astuces à emprunter aux scandinaves pour comme elles, arborer des cheveux brillants et soyeux.

Si vous êtes blonde, adoptez un shampoing à la camomille, comme le Shampooing a la Camomille de Klorane. La camomille qui a des vertus éclaircissantes, va accentuer votre blond et donner de la lumière à votre chevelure. Pour encore plus d’effet, appliquez sur vos cheveux une infusion de camomille :

Étape 1 : Laissez deux sachets de camomille infuser dans ½L d’eau bouillante pendant 10 minutes (jusqu’à ce que l’eau tiédisse) dans un grand saladier

Étape 2 : Plongez la tête dans l’eau infusée pendant 10mn. Si vous êtes réticente à l’idée de garder la tête en bas pendant 10 longues minutes, vous pouvez rincez vos cheveux avec la camomille et laisser poser le même temps, mais l’efficacité sera moins bonne qu’en laissant tremper votre crinière.

Étape 3 : Rincez et séchez vos cheveux comme à votre habitude.

Si vous êtes rousse ou brune, ne vous essayez pas à la camomille car le résultat est plus aléatoire. En revanche, pour donner de l’éclat à vos cheveux, ajoutez un peu de vinaigre de cidre à la dernière eau du rinçage de votre shampoing. Cela permettra de booster la brillance de vos cheveux.

Vous voilà armée pour affronter les températures les plus glaciales sans y laisser votre beauté.