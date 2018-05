Le Grand Serigne au tribunal le 12 Juin prochain

On s’en souvient encore. Suite à la tuerie de Boffa, Abdoulaye Makhtar Diop, le Grand Serigne de Dakar, avait laissé entendre, sur une télévision de la place, que Pierre Goudiaby Atepa, Moussa Cissé et Atab Bodian étaient comme des « plénipotentiaires des rebelles » du Mfdc. Sur le ton de la plaisanterie ou dans le dessein de nuire gratuitement à l’architecte et aux autres cadres casamançais ?

En tout cas, les intéressés ne semblent pas apprécier ce genre d’accusations. Le Grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop, a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Dakar, le 12 juin prochain, pour répondre des délits accusations, de diffamation, et de complicité de diffamation. Il lui sera en outre réclamé la somme de 1,5 milliard FCFA, soit 500 millions de FCFA par plaignant, en guise de dommages et intérêts.

Cheikh Ba