Grand-Thiès : Une jambe (humaine) retrouvée sur une tombe

Une découverte des plus curieuses a eu lieu hier, dans la capitale du Rail, plus précisément au cimetière de Grand Thiès. Une jambe, enveloppée dans un sachet bleu, a été retrouvée sur une tombe. Selon les témoignages recueillis sur place, la jambe en question appartenait à une personne adulte et elle est coupée au niveau du tibia, avec une bande enveloppant la cheville. Il y avait également la main de la victime. Les organes ont été enterrés sur place. Informés, le commissaire du 1er arrondissement de Thiès et le procureur se sont déportés sur les lieux pour les constats d’usage. Interrogé, le gardien du cimetière, Amadou Diallo, affirme qu’il est au même niveau d’information que les autres, car au moment des faits, il n’était pas sur place. Une enquête est ouverte.