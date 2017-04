LA GRANDE PARADE DES FORCES ARMEES 3824 militaires et paramilitaires, 9 navires de guerre, 10 aéronefs…. sur Obélisque

Un imposant défilé militaire a été organisé à l’occasion du 57e anniversaire de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale.

En présence du président Sall, des dignitaires du régime et d’un public nombreux, l’armée a montré l’étendue de ses moyens sur le boulevard du général De Gaulle. Clairement voulu comme une démonstration de force, le défilé d’hier a permis de constater une réelle modernisation et une professionnalisation des forces de sécurité et de défense. Le défilé militaire de l’armée a impressionné les observateurs qui étaient donc venus en nombre voir parader tous les corps des forces de sécurité pour une vraie démonstration de force. 3824 militaires et paramilitaires, 367 véhicules, 9 navires de guerre, 10 aéronefs et … 61 chevaux…. Le défilé militaire fut aussi une occasion pour le président de la République, Macky Sall, de lancer un appel à tous les citoyens pour collaborer avec les forces de sécurité pour les aider à les sécuriser. «Avec le matériel et la qualité de la formation que possèdent nos militaires et dont ils ont fait montre aujourd’hui, tous doivent être rassurés de la sécurité du pays», a déclaré dithyrambique, le président de la république.

M BA