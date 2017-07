Grandes révélations de Aziz Ndiaye, « Assane Ndiaye est un prête-nom de Bougane, Pape Abdou Fall est … »

Le promoteur de la Banlieue, Aziz Ndiaye n’y est pas allé du dos de la cuillère. Dans un entretien avec le quotidien du sport de chez nous ‘’Sunulamb’’, le patron de Aziz Production affirme que Assane est le prête-nom de Bougane Guéye. Une révélation de taille qu’il tente d’expliquer : « Il y a un seul prête-nom dans l’arène. Tout le monde le connait. Oui, c’est Assane Ndiaye. Moi je le dis et je le confirme. C’est Bougane Guéye qui est derrière Assane Ndiaye. Dans ce milieu, tout se sait. On sait même pourquoi Bougane Guéye le fait. On connait tout ce qui se passe dans l’arène ».

Dans la même veine, il a indiqué qu’avoir un groupe de presse ou de l’argent ne veut pas forcement pas dire que « tu vas réussir dans la lutte » De son avis, « Toutes les télés ont pratiquement tout essayé et aucune n’a réussi à vrai dire. Je peux citer la 2stv, la Rdv, le Tfm. Donc, si aujourd’hui, Bougane Guéye est derrière Assane Ndiaye, il veut faire comme ses pairs ».

Ainsi, le promoteur Pape Abdou Fall est passé également à la loupe du promoteur Aziz Ndiaye, quilui conseille de mettre un bémol à son arrogance s’il veut faire d’excellentes choses. « Son seul problème, qu’il m’en excuse, c’est que parfois, il est trop arrogant. Mais c’est un peu son défaut. C’est quelqu’un de bien qui veut bien faire et qui en a la capacité », a jugé Aziz Ndiaye.

