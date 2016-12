Grave incendie à la décharge de Mbeubeus- 2 morts et plusieurs blessés

0

Un grave incendie a eu lieu hier aux environs de midi à la décharge de Mbeubeus à Malika. Le bilan provisoire fait état de 2 morts calcinés et plusieurs blessés. Beaucoup de recycleurs qui étaient dans la décharge au moment de l’incendie sont restés introuvables. A la faveur d’un vent violent, et d’un stock de déchets inflammables, les flammes se sont propagés à une vitesse éclaire. Les sapeurs pompiers ont eu de la peine pour circonscrire l’incendie. Des camions citernes ont effectué des va-et-vient pour aider à arrêter le feu. Les causes de l’incendie ne sont pas encore déterminées. Une enquête est ouverte.