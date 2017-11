Grève des éboueurs Ça pue dans la banlieue

Poubelles et ordures ménagères décorent la banlieue. C’est le constat qui a été fait dans beaucoup de quartiers de la banlieue où nous nous sommes rendus. Une situation qui découle à la grève des éboueurs qui réclament leurs salaires depuis plus de trois jours.

Il est neuf heures et nous sommes à « Texaco », près du rond-point, à Pikine. Ici, les ordures ont été versées partout aux abords des routes. L’odeur nauséabonde qui s’en dégage oblige les passants à se boucher le nez. Les populations qui vivent de ce côté affirment que la présence des moustiques vient aussi mettre en mal leur quotidien, en pleine journée. Le cliché est le même au quartier de « Bène Baraque. Selon un vendeur rencontré, « les déchets attirent les insectes et provoquent des maladies respiratoires ». Il faut signaler qu’ici, le dépotoir est déjà plein et que c’est à même le sol que les populations déversent le contenu de leurs poubelles. A cette image, il faut ajouter celle des eaux stagnantes autour du bac à ordures. D’après les habitants du coin, « c’est une situation habituelle. Il faut parfois attendre une dizaine de jours, voire plus, pour que le bac à ordures soit vidé. Ce n’est pas la première fois que cela arrive. Cela fait déjà pratiquement deux semaines que l’on vit avec ces d’ordures qui traînent à même le sol.» Dans certaines zones de Guédiawaye, les caniveaux ont été transformés en dépotoir de déchets. Les eaux usées partagent cet espace avec les ordures ménagères. Les habitants avouent que la situation devient plus grave quand il pleut. Parce que, disent-ils, ces eaux inondent les artères, puis empêchent l’eau de se déverser vers les lacs comme « Oui » ou « Woroway ». Difficile de rencontrer les responsables du nettoiement pour les interroger par rapport à cette situation. Mais il faut noter que les éboueurs avaient fait des déclarations médiatiques pour faire comprendre à l’opinion qu’ils ont décidé d’arrêter le travail jusqu’à nouvel ordre car l’état qui les doit de l’argent. Et reprendre le ramassage, ils doivent être édifiés sur leur sort, c’est-à-dire être payés.

Sada Mbodj