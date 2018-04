Grève : Les Inspecteurs De L’Education Entrent Dans La Danse

Alors que le gouvernement peine à clamer les ardeurs des enseignants déterminés à lui respecter les accords signés en 2014, le syndicat des inspectrices et inspecteurs de l’éducation nationale du Sénégal (SIENS) se signale. Il a, en effet, déposé un préavis de grève sur la table du ministère de la Fonction publique et se dit prêt à aller en grève.

Le gouvernement qui fait dans les enchères avec les syndicats d’enseignants va devoir aussi compter sur celui des inspecteurs. Comme les enseignants, ces derniers veulent aussi le relèvement de leur indemnité de logement et son rattachement au corps. Les inspecteurs réclament également le reclassement des sortants et leur alignement, rappels compris, au plus tard avant la fin de l’année civile de sortie et la diligence de la prise du décret fixant le montant de l’indemnité de logement allouée aux inspecteurs académiques.