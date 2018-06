grève dans la santé et l’éducation: Soutien de Gakou aux travailleurs

Le Grand Parti offre une petite piqûre de rappel aux autorités pour satisfaire les doléances des travailleurs de la santé et de l’éducation.

Les systèmes éducatif et sanitaire sont en cale sèche. Préoccupé par cette situation, le Grand Parti invite les autorités à prendre en charge les doléances des travailleurs. Car selon le GP, l’Education et la Santé constituent les deux mamelles nourricières de la formation d’une croissance inclusive, articulée autour de l’indice de développement humain.

« La prise en charge adéquate de ces deux secteurs névralgiques, dans l’approche des politiques publiques vers le développement et le bien-être des populations, doit demeurer la trame constitutive d’une vision du progrès en harmonie avec les objectifs de développement économique et social de notre pays », lit-on dans un document du Gp parvenu à notre rédaction. « La situation qui prévaut dans ces deux secteurs primordiaux de notre pays soulève notre vive préoccupation et nous alarme sur la nécessité de la mise en exergue de mutations idoines afin de les remettre en marche pour la sauvegarde et la survie de la Nation », précise la note parcourue par nos soins.

« Il reste clair que les remèdes appliqués à ce jour par le Plan Sénégal Emergent (PSE) dans ces deux domaines se mesurent à l’aune des échecs répétitifs, des grèves sans limite, de la déchéance des infrastructures et de l’absence totale d’orientations vers un programme d’ensemble cohérent et soutenable », indique la même source. Et selon Gackou et Cie, c’est la raison pour laquelle, dans le cadre du Programme Alternatif Suxxali Senegaal (PASS), nous avons retenu de faire de ces deux secteurs vitaux, les moteurs du progrès social et du bien-être des populations, particulièrement des couches vulnérables qui ploient sous le joug de la pauvreté et de la précarité.

« L’incurie manifeste et les échecs du gouvernement du Président Macky Sall dans ces domaines renseignent à suffisance sur son incapacité à prendre en charge de manière efficiente, les aspirations du peuple sénégalais vers le bien-être social et économique. »

La résolution au forceps de la crise de l’école et les conséquences du réaménagement du calendrier scolaire ne sont que la traduction improvisée de mauvaises politiques en porte à faux avec l’idéal d’une éducation nationale tournée vers l’innovation et le progrès, mentionne le document.

Le GP en appelle ainsi à la responsabilité du gouvernement de prendre les mesures urgentes et appropriées afin de rencontrer l’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé, Sutsas-Sudtm/Asas « And Gueusseum » pour la satisfaction de leur plateforme revendicative dans l’optique de freiner la tourmente qui sévit dans notre système de santé public au grand détriment des populations.

Le Grand parti qui renouvelle son soutien total et sans réserve aux personnels de la santé publique nationale en appelle à la prise de conscience de toutes les composantes de la Nation face à cette grave crise qui secoue le secteur et qui peut durablement menacer l’avenir de la Nation.

M BA