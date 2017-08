Grève du sutsas- la santé paralysée les 8 et 9 août prochains

La semaine prochaine risque d’être très agitée dans le secteur de la santé, avec une grève de 48 heures annoncée par le Comité national de lutte (Cnl) du syndicat unique des travailleurs de la Santé et de l’action sociale (Sustas). Ledit comité a décidé de maintenir son mot d’ordre de grève les 8 et 9 août prochains avec respect des urgences et du service minimum. Cet acte s’inscrit dans le cadre de l’exécution du Plan d’action du 27 juillet 2017 motivée par «l’inertie du gouvernement après l’expiration du préavis le 26 juillet 2017, informe le quotidien EnQuête dans ses colonnes.