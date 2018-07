Grogne à l’administration  douanière

Ça rouspète à la Douane. Des jeunes inspecteurs sont montés au créneau pour protester contre leur non-affectation. Selon Enquête, depuis plus de six mois, ces jeunes fraîchement sortis de l’Ecole nationale d’administration, peinent à rejoindre leurs postes. Le journal indique qu’ils font les frais de bisbilles qui opposent l’administration douanière et tutelle, en l’occurrence le ministère des Finances. Outre ces jeunes inspecteurs, d’autres affectations ne sont pas bien accueillies au sein de la corporation. Et font râler certains gabelous. Cette crise à la douane intervient suite à la polémique née l’érection des bureaux secondaires en bureaux de plein exercice. Une décision qui a été vite annulée sur ordre la tutelle. Le journal indique que le mois dernier, une crise de leadership a miné le corps. Une situation qui a poussé l’amicale des inspecteurs des douanes à sortir de son mutisme pour remettre les pendules à l’heure.