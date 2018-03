Grogne des syndicats d’enseignants

Après sa marche nationale de vendredi dernier, l’Inter-cadre des syndicats d’enseignants a mis à exécution son énième plan d’actions avec un débrayage, hier, à 9 heures au niveau de l’élémentaire, les collèges et lycées. Pour les 48 heures à venir, les 7 syndicats les plus représentatifs ont appelé à une grève totale, mercredi et jeudi. Malgré une reprise du dialogue avec le Premier ministre, les syndicats d’enseignants ne veulent rien céder sur l’alignement de l’indemnité de logement avec les autres agents de la Fonction publique. Aussi, continuent-ils de réclamer ici et maintenant le respect des accords de 2014.