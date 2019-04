Grogne des travailleurs de l’Aibd: Les précisions de LAS

Suite à l’Assemblée générale de LAS (Limak – AIBD – SUMA), la direction générale de la société qui gère la plateforme aéroportuaire, LAS a réagi aux accusations des travailleurs. Voici l’intégralité du communiqué.

« Depuis l’ouverture de cet aéroport LAS n’a procédé à aucun licenciement. Aujourd’hui ce qui est proposé est un accompagnement au départ volontaire avec des conditions très acceptables. D’ailleurs une trentaine d’employés a déjà saisi cette opportunité.

LAS a démarré ses activités en reprenant presque la quasi-totalité des employés de l’aéroport Léopold Sédar Senghor. Le reste de l’effectif est complété par d’anciens agents de SUMMA-LIMAK (sénégalais) qui ont eu à participer à la construction de cet aéroport donc maitrisant très bien le fonctionnement des équipements de nouvelles générations qui équipent cet aéroport.

LAS qui a hérité d’un effectif avec des profils parfois inadaptés, travaille dans le cadre d’une politique RH bien réfléchie pour la reconversion de certains agents et un redéploiement qualitatif, et en finançant les formations quand c’est nécessaire.

Quand les syndicalistes parlent de mauvaises conditions de travail et des horaires difficiles, il faut comprendre que le changement d’environnement, à savoir du secteur public au privé est à l’origine de frustrations d’une partie du personnel. Ce dernier était habitué à un environnement plus flexible en matière de temps de présence et d’obligation de rendement, choses qui sont incompatibles avec les objectifs d’une entreprise privée qui a des obligations de résultat tant sur la qualité de service, que sur la rentabilité. LAS est très attaché aux règles d’assiduité avec un système de pointage qui fonctionne de façon très stricte.

La Direction générale de LAS qui n’a jamais rompu le fil du dialogue social est disposée à discuter avec les partenaires sociaux. Notre objectif est de maximiser toutes les compétences à notre disposition pour continuer de faire rayonner la plateforme aéroportuaire du Sénégal dans le secteur des transports aériens d’Afrique. »