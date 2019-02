La grosse colère de Wade contre Ahmet Khalifa Niasse

Ahmed Khalifa Niasse, qui recevait ce 19 février Abdoulaye Wade pour recevoir ses condoléances, a fait une déclaration ambiguë qui aurait pu faire croire qu’il a réussi à convaincre son hôte de soutenir Macky Sall à l’occasion de la présidentielle du 24 février 2019.

L’astuce n’est pas passée. Une fois Wade parti, son équipe a rappelé Ahmed Khalifa Niasse pour exiger de lui une déclaration levant l’ambiguïté.

C’est chose faite. Dans un communiqué envoyé à la presse tard dans la soirée, on peut lire: « Tout en se félicitant de la visite de son ami Me Abdoulaye Wade et de la déclaration qui s’en est suivie, Dr Ahmed Khalifa précise que la décision de soutenir le président Macky Sall n’est pas faite au nom du président Wade. Encore moins au nom du Pds qui a ses structures. La déclaration du Dr Ahmed Khalifa Niasse est d’autant plus claire qu’elle parle de sa décision, à lui, de soutenir le candidat Macky Sall après cette visite. Tout en respectant les décisions du Pds et de son leader, la décision du Dr Niasse est souveraine. »