Grossesse : découvrez les nouveaux pictogrammes sur les boîtes de médicaments

Adult pregnant woman about to swallow vitamins with water

Pinterest Clarifier l’information Des pictogrammes destinées aux femmes enceintes seront visibles sur les boîtes de médicaments. L’information figure déjà sur la notice mais sera encore plus visible, directement sur l’emballage. Il s’agit de signaler les médicaments tératogènes, c’est-à-dire qui peuvent être à l’origine de malformations congénitales, ou foetotoxiques. Deux cas de figure Pour cela, deux pictogrammes ont été conçus. Le premier indique un danger et représente une silhouette de femme enceinte dans un triangle rouge. Il signale que le médicament doit être utilisé uniquement s’il y en a pas d’autres disponibles. Le 2e indique que le médicament ne doit pas être utilisé. La silhouette est alors barrée. Partager Facebook

