Groupe Facebook «Femme Chic»: Un gros scandale !

Fatou K. D qui utilisait un compte fictif sur les réseaux sociaux pour arnaquer et soutirer de l’argent à des âmes sensibles et autres bonnes volontés, a été arrêtée par la police de Yeumbeul. Elle a été démasquée et coincée au commissariat lorsqu’elle s’y est rendue pour déposer une plainte contre une dame domiciliée à Liberté 6 de Dakar.

Fatou K. D s’est présentée avec un faux profil où elle se faisait appeler Mame Diarra Niang dans les groupes « Femme Chic l’Officiel » et « Sama Dieukeur sama Kharite» (des groupes où des milliers de femmes discutent, exposent leurs problèmes dans l’anonymat et s’entraident). Elle s’était présentée comme une Sénégalaise résidant en France, séropositive et qui avait des difficultés pour retourner au bercail, afin de vivre ses derniers instants entourée de ses proches.

Selon les dernières informations, l’administratrice du Groupe «femme Chic l’officiel », une certaine Mamico, est convoquée par les limiers de Yeumbeul.