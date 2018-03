Guardiola coach de man city ‘’La Premier League est plus importante que la LDC’’

Après avoir remporté la Carabao Cup dimanche grâce à sa victoire contre Arsenal (3-0), Manchester City retrouve les Gunners ce jeudi dans le cadre de leur match en retard de la 28e journée de Premier League. Une rencontre très importante pour les Citizens de Pep Guardiola, qui privilégie le championnat à la Ligue des champions. « Nous nous battons pour le titre le plus important de la saison, la Premier League. Bien plus important que la Ligue des champions, la FA Cup et la Carabao Cup, a lâché l’entraîneur espagnol en conférence de presse ce mercredi. Nous devons être concentrés. Les six prochains matches sont terribles en termes de qualité d’opposition, quatre sont à l’extérieur. » La rencontre de jeudi soir contre Arsenal est donc très importante. En cas de victoire, Manchester City pourrait prendre seize points d’avance sur Manchester United, son dauphin actuel. Le titre se rapprocherait donc à grand pas à dix journées de la fin.