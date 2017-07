GUEDIAWAYE Bby mise sur les visites de proximité

Les responsables de la mouvance présidentielle de la ville de Guediawaye misent sur le porte-à-porte pour sensibiliser les populations.

Les investis de la coalition de Benno Bokk Yakaar dans le département ont eux aussi démarré la campagne pour les législatives. Pour Alioune Sall, « les populations ont des arguments à dire pour obtenir une majorité à l’Assemblée nationale. Toutes les conditions sont aujourd’hui réunies pour battre campagne. D’abord les visites de proximité qui ont été entamées visent à attirer l’attention des Sénégalais par rapport aux investissements du chef de l’état. La construction de la grande mosquée de Guédiawaye, les deux voies de Notaire, la lutte contre les inondations, entre autres, font aujourd’hui partie des projets qui témoignent que Macky Sall qui est sensible aux problèmes des populations, qu’il est en train de travailler. Les arguments ne manquent pas, mais il faut que certains politiciens soient de bonne foi pour reconnaître ce qui a été fait». Selon le directeur de campagne de la coalition, « depuis l’indépendance jusqu’en 2012, le Sénégal n’a dépensé que 300 milliards de Francs Cfa dans le secteur éducatif. De 2012 à nos jours, sous l’ère Macky Sall qui vient de faire 5 ans à la tête du pouvoir, c’est une somme de 300 milliards qui a été débloquée pour redresser le système éducatif. Ceci est incomparable». Il y ajoute que c’est difficile de répondre à Wade qui déclare que certaines réalisations font partie de ses projets. Et Alioune Sall de souligner que «beaucoup de manifestations vont être organisées durant la campagne mais, pour le moment, la coalition misera sur le porte en porte pour entamer sa campagne ». La rencontre avec la presse a été une occasion pour le directeur de campagne de la coalition de Benno Bokk Yakaar à Guediawaye de présenter les candidats investis sur les listes nationale et départementale. Alioune Sall n’a pas oublié de rappeler à l’opinion, en présence de ses camarades, les efforts qui ont été faits dans le domaine de la santé, de l’économie et autres pour faire du Sénégal un pays émergent. Pendant ce temps, les autres membres de l’opposition multipliaient les démarches pour tenir leur campagne à travers des meetings, des rassemblements, des caravanes et autres.

Sada Mbodj