Boucounta Cissé n’est plus le coach de Guédiawaye Fc. Nommé tout récemment, il vient d’être limogé après la défaite de GFC hier contre la Linguère. GFC est actuellement dans la zone de relégation et occupe l’avant-dernière place du classement devant US Ouakam. Malick Diop remplace Boucounta Cissé et va diriger club. Guédiawaye vient d’un contentieux qui a eu des conséquences dans l’organisation du club, mais aussi sur les résultats de l’équipe.

