Guédiawaye: Des libéraux lâchent le Pds pour Idy

Les libéraux de Guédiawaye on t décidé de soutenir Idrissa Seck à la Présidentielle du 24 février 2019.

D’après Ibrahima Diouf dit « Ngala », président du mouvement « Retour de Karim » de la commune de Wakhinanz Nimzath, porte parole du jour, le Pds est un parti où ils ont milités depuis longtemps. Rejoindre Idrissa Seck est une décision concertée entre ses anciens frères libéraux et lui. Ils ont tous décidé de se ranger maintenant derrière Idrissa Seck par le canal de Pape Fall. La commune qu’il représente possède d’un nombre important de militants qui vont l’accompagner, dira-il. Selon lui, « Idrissa Seck sera le cinquième Président de la République du Sénégal. Il est le fils de Wade. L’idée d’aller à l’Apr n’a jamais été de leur conviction. Abdoulaye Wade qui est le père fondateur du Pds nous avait donné des directives. Nous avons longtemps usé de nos forces, à travers leurs moyens de bord, sans soutien de qui que ce soit, pour le compte du Pds. Et nous, nous souhaitons d’une longue vie et de santé à Wade. Après son élection à la tête du Sénégal au soir du 24 février, Idy qui va battre ses adversaires politiques, ramenera au bercail Karim qui a été exilé par force. Nous sommes dans un pays de paix », explique « Ngala » Diouf, devant ses désormais anciens frères libéraux qui ont tous tourné le dos au Pds pour rejoindre le parti Rewmi. Toujours est-il que pour Ibrahima Diouf, « certains libéraux qui ont eux aussi pris la décision d’aller avec Madické Niang, sont dans leur droit. Chacun est libre de militer dans un parti de son choix. Idrissa Seck est la seul personne, parmi les 5 candidats, capable de résoudre des problèmes que rencontrent les Sénégalais. Le combat ne fait que commencer. Nous sommes parfois confrontés à des menaces, mais, nous ne reculerons devant rien pour soutenir le leader du parti Rewmi car nous ne sommes pas des peureux », conclut-il.

Ce ralliement des libéraux qui ont pris la décision de tourner le dos au Pds pour rejoindre Rewmi en ce début de la campagne électorale, va-t-il impacté sur la situation des deux partis ? C’est une question que tout le monde se pose.

Sada Mbodj