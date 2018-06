Guerre des confréries : Le sermon de Serigne Mbaye Sy Mansour

Serigne Mbaye Sy Mansour, le Khalife général des Tidianes emboite le pas à Touba sur l’unité des confréries. Dans une vidéo postée sur le net et repris par Enquête, Serigne Mbaye Sy Mansour invite les Sénégalais à refuser que des personnes profitent « tarikha » pour semer la confusion. S’il estime que tout individu est libre de ses choix, par conséquent, il demande à tout un chacun de respecter le choix de l’autre. « Moi, je ne critiquerai ou ne sous-estimerai aucune confrérie. Mon choix me suffit et je m’y accrocherai. Je demande aux autres de faire autant avec le leur », recommande-t-il. Avant d’ajouter : « Il faut raisonnable.»