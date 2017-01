GUERRE CONTRE LE FRANC CFA Une journée internationale de mobilisation prévue le 7 janvier

les panafricains organisent pour la première fois, de Paris à Dakar, en passant par Abidjan, Ouidah, Londres et Bruxelles, une journée internationale de mobilisation sur le thème du franc CFA et la nécessité de se défaire de cette monnaie postcoloniale.

Pour la première fois, et de façon unanime, les panafricains disent NON ! Non au Franc CFA ! C’est cette voix qu’ils vont faire entendre à travers l’Europe et le vieux continent, le 7 janvier prochain, de Paris à Dakar, en passant par Ouidah et Londres. Rejoignez le Front anti CFA. L’appel a été lancé par l’activiste et chroniqueur Kemi Seba, le 26 décembre dernier, après plusieurs interventions au cours desquelles il dénonce la monnaie tant chérie par les dictateurs africains et leurs bourreaux occidentaux, et si néfaste pour son peuple. ‘’Le temps est venu de mettre en œuvre des solutions alternatives pour un développement économique qui corresponde réellement aux besoins des populations. Au-delà, la société civile pose la question d’une autre architecture financière, qui déboucherait sur la monnaie unique africaine’’, précise-t-on dans une note parvenue à notre rédaction. ‘’La mobilisation a pour objectif de contribuer aux débats en Afrique, en Europe et en Amérique concernant les moyens de sortir de cette servitude monétaire, et d’informer l’opinion africaine, française et européenne des conséquences du lien qui attache encore l’ancienne métropole à ses ex-colonies’’, rapporte la même source. Qui ajoute qu’il s’agit également de discuter des transformations indispensables à opérer, tant au niveau institutionnel que politique, pour répondre aux intérêts des quinze pays de la Zone franc CFA dont onze sont classés parmi les pays moins avancés (PMA) par les Nations unies. En Europe, comme dans les pays de la Zone franc CFA et ailleurs sur le continent, les citoyens et associations se mobilisent. Tous dénoncent les effets pervers de cette monnaie postcoloniale et réclament la fin de la servitude monétaire. Ils exigent la vérité sur les comptes d’opérations ouverts par les banques centrales auprès du Trésor français, révèle-t-on

Un défi panafricain

Penser une Afrique nouvelle, c’est penser l’émergence d’un continent libéré du joug impérialiste, qui prend en main son économie et gère directement l’exploitation de ses propres ressources naturelles. La monnaie est un attribut de souveraineté. Or, le franc CFA, cheval de Troie du néocolonialisme, empêche évidemment cette impulsion. C’est pourquoi cette action coordonnée du 7 janvier 2017 contre l’ordre économique du système franc CFA, est une mobilisation inédite et historique. Elle met en lumière la capacité des Africains et afro-descendants à comprendre l’urgence de prendre part à ces discussions afin de s’impliquer réellement dans l’avenir du continent. Les panafricains de la société civile, qui ont fait de cette problématique économique un point capital de leur réflexion et de leur argumentaire, ont immédiatement répondu présents.

Khady T COLY