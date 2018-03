Guide sur le genre- Pour un accès plus équitable aux ressources et aux opportunités

Le mouvement citoyen, dirigé par le Pr Penda Mbow, a procède hier à la Restitution du Guide d’animation sur La budgétisation sensible au genre (BSG). Une occasion pour Selli Ba, Responsable du mouvement, de souligner que ce guide vise à l’amélioration de la gouvernance locale et pour un accès plus équitable aux ressources et aux opportunités.

«Dans le cadre su troisième Programme indicatif de coopération Sénégal-Luxembourg (PIC III), le mouvement citoyen a signé, avec la coopération luxembourgeoise, une convention de délégation de fonds pour la mise en œuvre de l’Action dénommée : « budgétisation sensible au genre et gouvernance locale participative et s’inscrit dans le programme SN/029 du PIC II intitulé Développement territorial décentralisation et bonne gouvernance », a déclaré Mme Selli Ba, sociologue et membre du mouvement citoyenne.

Selon elle, ce guide est destiné prioritairement aux élus, aux services déconcentrés de l’Etat, aux OCB, aux OSC. Il vise à l’amélioration de la gouvernance locale pour un accès plus équitable aux ressources et aux opportunités, à travers notamment la participation, la planification/programmation, la mise en œuvre, le suivi-évaluation et le renforcement de la dynamique de partenariat et des capacités des acteurs territoriaux.

Ainsi, Mme Ba de noter que la budgétisation sensible au genre est le meilleur moyen d’influer sur la politique économique en vue de la promotion de l’égalité de la promotion de l’égalité des sexes. L’égalité des femmes et des hommes est une condition d’un développement humain durable. Les pouvoirs publics sont engagés par des textes internationaux ou locaux à réaliser. «Le budget étant l’un des principaux outils techniques d’une politique, d’une stratégie, la Bsg se veut une approche holistique qui prend en charge les catégories sociales dans leur diversité (âge, sexe, situation géographique, origine culturelle, situation de handicap…)», a-t-elle fait savoir. Elle ajoute qu’une telle articulation du budget à la dimension genre est déterminante pour passer de l’égalité des droits à l’égalité réellement mise en œuvre «de fait» en vue d’une distribution équitable des services délivrés par l’Etat et les collectivités locales.

Ainsi, le Sociologue de préciser que cette orientation devrait conduire à une évaluation des budgets qui intègre l’approche genre à tous les niveaux du processus budgétaire, et en restructurant les recettes et les dépenses afin de promouvoir l’égalité des genres. «La Bsg est un outil technique aidant les acteurs locaux ou autres à concrétiser et mesurer leurs engagements nationaux et locaux en matière d’égalité. Elle permet une meilleure efficacité et transparence dans l’utilisation des fonds publics puisque la façon dont les budgets sont construits, mis en œuvre, évalués, est en effet déterminante sur les résultats de la stratégie en cours», a-t-elle dit.

Concernant l’expérimentions du guide, Selli Ba de noter que 10 collectivités locales appartenant aux zones nord, ont été siphonnées. « La finalité de ce processus de budgétisation est de renforcer la lutte contrer les inégalités liées au genre en vue de favoriser une démarche inclusive dans les processus de gouvernance et dd développement local», a-t-elle laissé entendre.

Khady Thiam COLY