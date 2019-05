Guinée: la polygamie est désormais interdite 

En Guinée, il est interdit désormais aux hommes de prendre plusieurs épouses. La polygamie est interdite, sauf si la première épouse donne son accord pour permettre à son mari d’épouser une deuxième, daprès le site Libreopinionguinee.

La loi a été votée au Parlement Guinéen. Parmi les 71 députés présents sur 113 inscrits, seuls deux ont voté contre ce nouveau code civil. Et les 69 autres ont soutenu la demande expresse du président Alpha Condé, en votant pour la monogamie comme règle de mariage en République de Guinée.

Toutefois cette loi semble être un trompe-l’oeil, et pour cause. Le président Alpha Condé a refusé de promulguer ce texte qu’il a renvoyé en seconde lecture. Il est également important de noter que tous les décideurs guinéens ou presque, les présidents des institutions, juges et autres sont polygames.

Comme pour dire que le texte est sans doute voté pour plaire aux ONG et autres partenaires qui le demandent sans aucun espoir qu’il soit appliqué.