Guinguinéo : Macky annonce la réhabilitation du chemin de fer Dakar-Bamako

Le président sortant, Macky Sall était, ce vendredi, à Guinguinéo pour la campagne électorale. Comme dans beaucoup de localités où il s’est rendu, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakkar a été accueilli par un monde fou. Face à ces nombreux militants certainement acquis à sa cause, Macky Sall a fait des promesses. Il a annoncé la réhabilitation du chemin de fer Dakar-Bamako, s’il rempile. Car, selon lui, on ne peut pas parler de développement au Sénégal sans reconstruire le chemin de fer Dakar-Bamako. Poursuivant, il renseigne que ce chemin de fer aura pour base logistique principale Guinguinéo. « Les études pour la réalisation de cette infrastructure sont déjà faites et le financement est disponible. Il ne reste que le second mandat pour entamer les grands chantiers du quinquennat », a déclaré Macky Sall. Qui, dans le même sillage, annonce la construction d’un centre de formation des métiers ferroviaires tels que la mécanique, des conducteurs, entre autres.