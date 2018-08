Guirassy: « Les Sénégalais se sont trompés sur le choix de Macky »

Moustapha Guirassy ne fait pas de cadeaux au Président Macky Sall. Faisant le bilan de son septennat, il estime que les sénégalais se sont trompés de choix en le portant à la magistrature suprême.

« On s’est trompé de train et de gare avec Macky Sall », a-t-il lâché ce dimanche sur la Sen Tv. Invité de l’émission Sen Jotay, la tête de file de Sénégalais Unis pour le Développement (Sud) estime que « le Président Macky Sall a été choisi sur la base de l’émotion. Or, celle-ci vous enferme dans l’irrationnel ».

Mais, il assure qu’après la « déception, les sénégalais vont faire un choix lucide en 2019 contrairement à 2012 où ils ont voulu simplement se débarrasser de Wade ».

Pour Guirassy, le Président Macky Sall « est complètement passé à côté de l’histoire en déconstruisant tout ce que le Sénégal a de plus précieux ». Et aujourd’hui, poursuit-il, « Il y a une cristallisation et une polarisation qui annoncent des lendemains difficiles ». Car, estime le député, « en déconstruisant les acquis démocratiques par l’instrumentalisation de la justice et par diverses dérives autocratiques, l’actuel chef de l’Etat a « complètement failli sur le plan de la sagesse ».