Guy Marius cueilli chez lui à Dieuppeul

L’activiste et membre de la Plateforme Frapp/France dégage, Guy Marius Sagna, a été “cueilli” ce mardi matin chez lui à Dieuppeul. Il a été alpagué par quatre (4) éléments de la section de recherche de la gendarmerie. Il a été conduit à la gendarmerie de Colobane où il est retenu.

Guy a posté sur page facebook sur Tanor: » Mourir dans un hôpital de l’ancienne puissance coloniale alors qu’ils ont eu le temps pendant 59 ans de doter ce pays de structures hospitalières dignes de ce nom!!!

Quelle tristesse!

Quel gâchis ! «

Et il enchaîne: « Boun Abdallah Dione aussi est allé se soigner à l’extérieur. Pauvres citoyens sénégalais qui n’ont pas accès aux fonds politiques, aux fonds des institutions budgétivores. Celles et ceux qui se battent depuis toujours pour un autre Sénégal, vous vous êtes aussi battus pour que Tanor soit soigné au Sénégal, pour que Boun soit soigné au Sénégal. Pour que surtout, le petit peuple se soigne grâce à un système de santé national, démocratique et populaire. La lutte continue! Les peuples vaincront. »