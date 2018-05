Guy Roux : « J’ai Sauvé La Carrière D’El-Hadji DIOUF»

Guy Roux et El-Hadji Diouf n’ont jamais travaillé ensemble au RC Lens. Ni même ailleurs…

Pourtant, le second devrait beaucoup au premier. C’est en tout cas ce que raconte Guy Roux, illustre ancien entraîneur de l’AJ Auxerre mais éphémère coach du RC Lens en 2007-2008. Cela se serait déroulé alors qu’El-Hadji Diouf, devenu par la suite un grand nom du football africain et qui fera les beaux jours du RC Lens de 2000 à 2002, se trouvait en formation à Sochaux :

« Un jour de Paris-Roubaix, j’ai sauvé la carrière d’El-Hadji Diouf, ici, lors d’un match de cadets nationaux contre Sochaux. J’étais sur le bord du terrain à observer et, devant moi, il fait une faute, prend un jaune, dit des mots à l’arbitre, qui lui met un rouge. Il se fâche et je vois qu’il va sauter sur l’arbitre, je bondis sur le terrain et je le serre contre moi. On est allés dans mon bureau. Je lui ai mis une serviette mouillée sur la tête, j’ai allumé la télévision et on a regardé ensemble la fin de Paris-Roubaix. »