Habib Bèye: Pourquoi Sadio Mané ne brille pas en sélection

Membre de la Génération de 2002, Habib Bèye a fait une comparaison entre Sadio Mané et son ancien coéquipier El Hadji Diouf. Pour l’ancien capitaine de Marseille, Sadio manque de joueur pour l’épauler en sélection nationale.

« Sadio est discret dans son caractère (…) On attend beaucoup de lui comme on attendait d’un El Hadji Diouf. Mais il ne faut pas oublier qu’El Hadji était entouré de joueur exceptionnel, comme Kalidou Fadiga ou Henri Camara, qui allait très vite sur le côté. Ce qui n’est pas le cas actuellement en sélection pour Sadio. Je ne dis pas que Ismaïla Sarr ou Baldé Keïta ne sont pas de bons joueurs, mais ils ne sont pas au niveau où on les attend pour épauler Sadio Mané », a-t-il dit sur le plateau de Talents d’Afrique sur Canal+.