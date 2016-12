Une habitante d’Albertville lègue 300 000 euros aux chats errants de la commune

0

Une habitante d’Albertville (Savoie), décédée en janvier 2016, a décidé de léguer toute sa fortune au « bien-être et à l’entretien des chats » de la commune. Le patrimoine laissé par Eugénie Bernier est constitué d’une somme de 200 000 euros, ainsi que d’un appartement estimé à 100 000 euros, rapporte mardi 27 décembre France Bleu pays de Savoie.Les conditions de ce legs ont été dévoilées et acceptées en conseil municipal mi-décembre. La municipalité doit décider d’ici six mois comment elle souhaite dépenser l’argent. Âgée de 92 ans au moment de son décès, Eugénie Barbier faisait du bénévolat au sein d’une association pour animaux.