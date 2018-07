Hadjibou et Camara intègrent le Front de l’opposition

Le front démocratique et social de résistance nationale s’agrandit. La plateforme politique de l’opposition enregistre deux nouveaux membres. Il s’agit de Cheikh Hadjibou Soumaré et Boubacar Camara, tous deux candidats à la présidentielle de 2019. Selon Les Echos, les deux nouvelles recrues de l’opposition pourraient faire leur première apparition publique, ce vendredi, aux côtés d’Oumar Sarr, Mamadou Lamine Diallo et Cie. cette après-midi, le Front fait face à la presse au siège de Bokk gis gis, une semaine après sa marche.