Hadjibou exclut les cadres de son parti reçus par Macky…

Les malheurs s’enchaînent contre le président Hadjibou Soumare. Recalé aux parrainages, Macky Sall a recruté ds cadres de son parti qui ont été reçus en audience au Palais. Amer, Hadjibou n’a pas attendu longtemps pour prendre exclure ces « traîtres » du parti Il s’agit ds sieurs Khouraichi Thiam, Pape Alioune Diallo, Ousseynou Sow…

« Il est porté à la connaissance de toute la frange politique et à tous les sénégalais, qu’à partir de la parution de la présente, les sieurs Khouraichi Thiam, Pape Alioune Diallo, Ousseynou Sow et tous les autres cadres qui ont été reçus hier au palais de la République par le président Macky Sall ne répondent plus au nom de la coalition Hadjibou 2019″.