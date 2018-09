L’ancien Premier ministre Cheikh Hadjibou Soumaré se renforce. Après le soutien de Ngoné Ndoye et de Baba Wone, l’ancien ministre de l’Economie maritime sous l’ère Abdoulaye Wade, Khouraïchi Thiam soutient sa candidature à la présidentielle de 2019. D’après L’AS, qui donne l’information, que le maire de Maka Colibantang, Khouraichy Thiam et Hadjibou Soumaré qui ont scellé, avant-hier leur alliance ont comme crédo : « gagner ensemble et gouverner ensemble »