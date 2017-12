Hailie Scott : Quand la fille d’Eminem expose sa jolie poitrine…

Elle est la fille de l’un des rappeurs les plus célèbres au monde et pourtant, à l’image de Paris Jackson , elle se fait discrète sur les réseaux sociaux. Elle a récemment posté une photo sur son compte Instagram ce qui a provoqué l’euphorie de ses fans… Et pour cause ! L’image récolte 115 201 mentions « j’aime » après avoir passé neuf mois loin des médias sociaux.