Hajj 2018- La Délégation générale au Pèlerinage à pied d’œuvre !

La Délégation générale au Pèlerinage aux Lieux saints de l’Islam, s’est rendue hier à l’AIBD pour visiter l’aérogare pèlerins du nouvel aéroport. Dans une note parvenue à notre rédaction, le Délégué général, le Pr Abdoul Aziz Kébé, son staff et des voyagistes privés, ont dit toute leur satisfaction après avoir visité l’infrastructure. Et selon le Pr Kébé, la construction de cet aérogare est une preuve de l’ambition du Chef de l’Etat qui veut faire d’ici 2022, du pèlerinage sénégalais un modèle d’organisation dans la sous-région. Le Délégué général a souligné que le pèlerinage est une activité religieuse, mais aussi une rencontre de divers intérêts, notamment économiques. Il a révélé que les voyagistes privés transportent aujourd’hui 9/10 des pélerins. Le Pr Kébé a terminé par dire que la balle est dans le camp des organisateurs, des voyagistes et des pélerins pour l’utilisation adéquate de ce nouvel aérogare pélerins. Lors de la réunion de débriefing qui a clôturé la visite, le Secrétaire général de LAS (Limak-Aibd-Summa) a souligné qu’il était très important de rencontrer la Délégation générale pour recueillir les recommandations et suggestions pour une parfaite organisation du prochain pèlerinage à la Mecque. Selon Monsieur Papa Mahawa Diouf, l’aérogare pélerins participe à relever le niveau de qualité des services offerts aux usagers lors du pèlerinage qui est un grand moment de trafic. A signaler que l’aérogare pélerins est construite sur une superficie de 2270 m2. Totalement autonome et rénovée, elle propose aux fidèles pèlerins un traitement adapté.

M BA